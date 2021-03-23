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В МВД назвали имена причастных к "штурму" Офиса президента

23 марта, 14:39

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Геращенко показал, что именно творили указанные люди под Офисом президента

Правоохранители уже установили семерых участников погромов на Банковой 20 марта и названы имена тех, кому ближайшее время могут сообщить о подозрении.

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Об этом указывается в видео, которое опубликовал замглавы МВД Антон Геращенко.

Кого опознали силовики:

  • Владислав Гранецкий-Стафийчук (уже предъявлено подозрение по ч.4 ст. 296);
  • Сергей Филимонов (глава ОО "Гонор");
  • Вадим Адамов;
  • Роман Ратушный (глава общественной инициативы "Защитим Протасов яр");
  • Алексей Билковский (ОО "Гонор");
  • Олег Кобезский (ОО "Гонор");
  • Денис Мищенко.
Видео: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Как мы уже писали, в МВД пришли к выводу, что под Офисом президента планировали побоище, а не мирный протест. По словам Геращенко, планировалась драка с правоохранителями для соответствующей "картинки" для определенных телеканалов.

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Как сообщали новости "Сегодня", вечером 20 марта под Офисом президента вспыхнули беспорядки во время акции протеста в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко. Митингующие обрисовали фасад здания, разбили стекла во входных дверях, пытались сжечь табличку с надписью "Президент Украины", жгли фаеры и пускали салют.

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Позже Антон Геращенко заявлял, что за погром на Банковой накажут несколько десятков человек.

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МВД Офис президента

Источник: Сегодня

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