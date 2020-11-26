В МВД объяснили заявление Авакова о жестком локдауне на 4 недели

Количество введенных ограничений в итоге будет регулировать другое ведомство

Министр внутренних дел Арсен Аваков в своем заявлении о необходимости ввести локдаун на 4 недели руководствовался мнением инфекционистов. При этом в случае реализации такого плана вопрос объема карантинных ограничений будет находиться в ведении Минздрава.

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Об этом сайту"Сегодня" рассказал источник в Министерстве внутренних дел (МВД) Украины.

Он уточнил, что вопрос о необходимости введения ограничений для транспорта также является полномочиями Министерства здравоохранения.

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Напомним, Аваков заявил, что в первую очередь сейчас нужно решить вопрос компенсаций для бизнеса. А решение о жестком карантине правительство может рассмотреть уже в ближайшее время.

Источники "Сегодня" в Кабмине также сообщали, что сейчас рассматривается несколько вариантов локдауна. В частности, обсуждалось закрытие метро и серьезные ограничения в работе наземного транспорта.

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