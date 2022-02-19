В Мюнхене Кулеба потребовал немедленно ввести жесткие санкции против России

Во время Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал, чтобы западные страны ввели жесткие санкции против Москвы, не дожидаясь пока российские войска вторгнуться на территорию Украины.
Об этом сообщил министр на страницы в Твиттере.
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"Нам нужно действовать, не надо ждать какой-то нужный момент... Мы считаем, что уже есть основания ввести санкции за то, что Россия сделала. Например, Россия выдавала паспорта жителям оккупированных территорий, но ее за эту насильственную паспортизацию никто не наказал", — отметил министр на встрече с коллегами из G7.
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Также Кулеба сообщил, что пригласит тройку министров из стран, входящих в ОБСЕ безотлагательно посетить Украину.
"Я приглашаю Тройку ОБСЕ, Анн Линде (Швеция), Збигнева Рау (Польша) и Буяра Османи (Македония), безотлагательно посетить Украину для установления фактов в рамках механизма раннего предупреждения, который был активирован Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид на прошлой неделе", — написал Кулеба.
В Мюнхене
- Бесспорно, вся нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности посвящена угрозам, которые несет всему миру Россия.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Запад сплотиться и не дать президенту РФ Владимиру Путину вторгнуться в Украину.
- Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон и его партнеры готовы к беспрецедентным экономическим санкциям против России в случае эскалации.
- Во время своего выступления президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что Россия лжет об отсутствии намерения вторгнуться в Украину.
- Украинский лидер инициировал саммит при участии Украины, Германии и Турции для решения проблем безопасности в Европе.