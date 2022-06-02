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В Нацгвардии появилась первая женщина-сапер (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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2 июня, 14:38
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Многие удивляются, как ногти женщины за неделю в полях до сих пор чистоплотны
30-летняя Марина стала первой женщиной-сапером. Фото: коллаж "Сегодня"
30-летняя Марина стала первой женщиной-сапером. Фото: коллаж "Сегодня"

Среди украинских военных появилась первая женщина-сапер. 30-летняя Марина присоединилась к одному из инженерных подразделений Национальной гвардии. Женщина уже выполняет боевые задания по подрыву опасных боеприпасов, которые пиротехники находят на территории Киевской области.

Об этом говорится в сюжете "ТСН".

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Что известно о женщине-сапере?

Марина – "Майор" на курсах, а в команде саперов – подчиненная. Нацгвардейка получила такой позывной в учебном центре Косово, где она училась специальности сапера.

Сейчас женщина набирается опыта в полях Киевской области. Она выкладывает артиллерийские снаряды тяжелого калибра плотно друг к другу в несколько рядов, чтобы со временем взорвать опасные боеприпасы. Многие удивляются, как ее ногти за неделю в полях до сих пор чистоплотны.

"Маникюр – это тема номер один потому, что женщина с таким цветом и с такой длиной ногтей.. Мол, ты что-то будешь делать? Они очень помогают. Всегда рядом со мной подсказываю, не оставляют меня одну. Я новичок еще в этом деле ", – рассказывает Марина.

В один раз взрывается более двух десятков снарядов родного калибра. С высоты птичьего полета видно, какие воронки образовали боеприпасы. Марина применяет знания, полученные на курсах. Военные радуются, что их подразделение пополнилось новыми кадрами.

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