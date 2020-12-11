В начале 2021 года 4 млн украинцев получат вакцину от COVID-19 – Минздрав

Первый квартал 2021-го – это тот срок, когда COVAX будет развозить вакцины от коронавируса по странам.

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Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил исполняющий обязанности генерального директора "Центра общественного здоровья Минздрава Украины" Игорь Кузин.

"В рамках этой инициативы мы ожидаем по меньшей мере 8 млн доз (на 4 млн человек – Ред). Но есть определенные средства в государственном бюджете. Это 2,6 млрд гривен, на которые можно закупить вакцины. Все будет зависеть от стоимости вакцины, однако это еще 6-7 млн людей, которых можно будет вакцинировать", – заявил Кузин.

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