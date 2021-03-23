В национальном университете откроется курс "Режиссура анимационного фильма" от WePlay Esports

В Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого будут обучать студентов профессии режиссера анимационных фильмов. Об этом объявил WePlay Esports – киберспортивный медиахолдинг, который подписал меморандум с университетом.
На курсе "Режиссура анимационного фильма" студенты получат полноценное профессиональное образование и диплом бакалавра. Это первый случай в Украине, когда киберспортивная компания инициирует курс по режиссуре в высшем учебном заведении.
В каждой группе будет до 12 студентов, которые освоят такие направления, как 3D-графика, режиссура и драматургия анимационного фильма, медийные технологии, основы монтажа и актерское мастерство.
В обучении студенты будут использовать инструмент Unreal Engine от компании Epic Games – специальный движок, технология которого позволяет создавать 3D-графику в режиме настоящего времени. Помимо этого, студенты смогут углубиться в изучение game-дизайна, дизайна анимации, анимации персонажей, работу с мультфильмами, синематичными роликами и другими формами аудиовизуальных работ.
Это историческое событие для университета в частности и потому, что генеральный продюсер и chief visionary officer медиахолдинга WePlay Esports Максим Белоногов станет самым молодым в истории университета мастером курса.
По словам Максима Белоногова, основы режиссуры анимации, которым сейчас обучают студентов, требуют модернизации. Так и возникла идея создать курс, где будут обучать работе с анимацией в диджитал-формате.
"Полученные знания и опыт помогут выпускникам найти новые возможности для построения и развития карьеры. Самых талантливых мы заберем к себе в WePlay Esports", – говорит Максим Белоногов.
Преподавателями курса будут члены команды студии WePlay Esports, практический опыт и знания которых помогут студентам не только изучить теорию, но и получить необходимые навыки для работы с анимацией.
Обучение будет проходить в киевском офисе WePlay Esports, благодаря чему студенты смогут использовать необходимую техническую базу.
Директор Института экранных искусств, заслуженный работник культуры Украины и доцент кафедры киноведения в КНУТКиТ им. И. К. Карпенко-Карого Ольга Равлюк-Голицына разделяет стремление WePlay Esports модернизировать нынешнюю учебную базу. Это поможет обучить еще больше высококвалифицированных профессионалов.
"Многие сотрудники WePlay Esports – выпускники нашего университета, которые заинтересованы в появлении и развитии новой специализации. Преподаватели нового курса обучат студентов профессии, на которую будет большой запрос", – подчеркнула Ольга Равлюк-Голицына.
WePlay Esports намерен продолжать развитие образовательного направления и поддерживать становление профессионалов в разных областях индустрии киберспорта.
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