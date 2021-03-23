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В национальном университете откроется курс "Режиссура анимационного фильма" от WePlay Esports

23 марта, 15:14

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Киберспортивный медиахолдинг подписал меморандум с КНУ театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого

В Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого будут обучать студентов профессии режиссера анимационных фильмов. Об этом объявил WePlay Esports – киберспортивный медиахолдинг, который подписал меморандум с университетом.

WePlay Esports запускает курс

WePlay Esports запускает курс "Режиссура анимационного фильма" в национальном университете. Изображение: WePlay Esports

На курсе "Режиссура анимационного фильма" студенты получат полноценное профессиональное образование и диплом бакалавра. Это первый случай в Украине, когда киберспортивная компания инициирует курс по режиссуре в высшем учебном заведении.

В каждой группе будет до 12 студентов, которые освоят такие направления, как 3D-графика, режиссура и драматургия анимационного фильма, медийные технологии, основы монтажа и актерское мастерство.

Что нужно знать о курсе

Что нужно знать о курсе "Режиссура анимационного фильма". Изображение: WePlay Esports

В обучении студенты будут использовать инструмент Unreal Engine от компании Epic Games – специальный движок, технология которого позволяет создавать 3D-графику в режиме настоящего времени. Помимо этого, студенты смогут углубиться в изучение game-дизайна, дизайна анимации, анимации персонажей, работу с мультфильмами, синематичными роликами и другими формами аудиовизуальных работ.

Это историческое событие для университета в частности и потому, что генеральный продюсер и chief visionary officer медиахолдинга WePlay Esports Максим Белоногов станет самым молодым в истории университета мастером курса.

По словам Максима Белоногова, основы режиссуры анимации, которым сейчас обучают студентов, требуют модернизации. Так и возникла идея создать курс, где будут обучать работе с анимацией в диджитал-формате.

Максим Белоногов, генеральный продюсер и chief visionary officer WePlay Esports. Фото: WePlay Esports

Максим Белоногов, генеральный продюсер и chief visionary officer WePlay Esports. Фото: WePlay Esports

"Полученные знания и опыт помогут выпускникам найти новые возможности для построения и развития карьеры. Самых талантливых мы заберем к себе в WePlay Esports", – говорит Максим Белоногов.

Преподавателями курса будут члены команды студии WePlay Esports, практический опыт и знания которых помогут студентам не только изучить теорию, но и получить необходимые навыки для работы с анимацией.

Обучение будет проходить в киевском офисе WePlay Esports, благодаря чему студенты смогут использовать необходимую техническую базу.

Директор Института экранных искусств, заслуженный работник культуры Украины и доцент кафедры киноведения в КНУТКиТ им. И. К. Карпенко-Карого Ольга Равлюк-Голицына разделяет стремление WePlay Esports модернизировать нынешнюю учебную базу. Это поможет обучить еще больше высококвалифицированных профессионалов.

Ольга Равлюк-Голицына, директор Института экранных искусств, заслуженный работник культуры Украины, доцент кафедры киноведения в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. Фото: официальный сайт университета

Ольга Равлюк-Голицына, директор Института экранных искусств, заслуженный работник культуры Украины, доцент кафедры киноведения в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. Фото: официальный сайт университета

"Многие сотрудники WePlay Esports – выпускники нашего университета, которые заинтересованы в появлении и развитии новой специализации. Преподаватели нового курса обучат студентов профессии, на которую будет большой запрос", – подчеркнула Ольга Равлюк-Голицына.

WePlay Esports намерен продолжать развитие образовательного направления и поддерживать становление профессионалов в разных областях индустрии киберспорта.

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