В Нацполиции рассказали, чем сейчас занимается "секретный" департамент

Так называемый "секретный" департамент, который был создан в Национальной полиции летом, в настоящий момент "занимается исключительно вопросами нарушения избирательного законодательства".
Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает "РБК-Украина".
По его словам Департамент защиты интересов общества и государства работает уже два месяца. Все сотрудники нового подразделения прошли полиграф и проверку внутренней безопасностью.
После выборов, по словам Клименко, департамент будет заниматься, в частности, вопросами нарушения прав журналистов.
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Ранее сообщалось, что главой "секретного" департамента был назначен полковник полиции Евгений Макаров.
В функции департамента, среди прочего, входит:
- предотвращение преступлений по мотивам расовой и религиозной нетерпимости;
- защита избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека;
- противодействие правонарушениям против окружающей среды;
- предотвращение организации массовых беспорядков;
- пресечение преступлений против авторитета органов государственной власти;
- защита прав журналистов;
- защита работы объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения населения;
- борьба с незаконными военизированными формированиями.
Как известно, местные выборы назначены на 25 октября. Полиция уже зарегистрировала первые нарушения.
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