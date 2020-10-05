В Нацполиции рассказали, чем сейчас занимается "секретный" департамент

Департамент защиты интересов общества и государства работает уже два месяца

Так называемый "секретный" департамент, который был создан в Национальной полиции летом, в настоящий момент "занимается исключительно вопросами нарушения избирательного законодательства".

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Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает "РБК-Украина".

По его словам Департамент защиты интересов общества и государства работает уже два месяца. Все сотрудники нового подразделения прошли полиграф и проверку внутренней безопасностью.

После выборов, по словам Клименко, департамент будет заниматься, в частности, вопросами нарушения прав журналистов.

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Ранее сообщалось, что главой "секретного" департамента был назначен полковник полиции Евгений Макаров.

В функции департамента, среди прочего, входит:

предотвращение преступлений по мотивам расовой и религиозной нетерпимости;

защита избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека;

противодействие правонарушениям против окружающей среды;

предотвращение организации массовых беспорядков;

пресечение преступлений против авторитета органов государственной власти;

защита прав журналистов;

защита работы объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения населения;

борьба с незаконными военизированными формированиями.

Как известно, местные выборы назначены на 25 октября. Полиция уже зарегистрировала первые нарушения.

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