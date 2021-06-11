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В "Нафтогаз" нагрянули с обысками – в чем причина

11 июня 2021 16:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Оказывается, должностные лица компании не завершили одну важную процедуру и нанесли ущерб государству в миллиарды гривен

Государственная фискальная служба пришла в НАК "Нафтогаз" с обысками в рамках уголовного производства по факту возможного уклонения должностных лиц компании от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ДФС.

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"Сейчас ДФС проводит ряд обысков в помещениях упомянутой компании", – говорится в сообщении.

"Фискалы" рассказали, что с октября 2015 года и по сегодняшний день должностные лица "Нафтогаз Украины" не завершили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у российского "Газпрома", в результате чего в государственный бюджет не поступило 2,7 млрд грн НДС.

"Предприятия-производители тепловой энергии фактически потребляют газ, находящийся в газотранспортной системе Украины, однако "Нафтогаз" не оформляет документы по поставкам газа и не подписывает соответствующих актов приема-передачи, мотивируя это тем, что газ фактически не поставляется, а предоставляется услуга балансировки газа в ГТС, в результате чего операции по поставке газа документально не оформляются", – объяснили в ГФС.

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В фискальной службе заявляют, что собрали достаточно доказательств о факте уклонения от уплаты налогов менеджерами "Нафтогаза". Например, есть доказательства, что должностные лица компании не подавали Энергетической таможне ГФС полного пакета документов, на основании которого можно было бы провести таможенную очистку природного газа.

Напомним, накануне НАБУ приходило с обысками в больницы "Укрзализныци". Оказывается, чиновники могли украсть миллионы гривен на договорах о ПЦР-тестировании.

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