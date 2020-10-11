В некоторых областях погода подпортится: где в воскресенье пройдут дожди

После солнечной и сухой субботы, сегодня жителей некоторых областей ждет ухудшение погоды

Сегодня в Украине снова будет достаточно тепло, но в восточных и южных областях ожидаются дожди. Также украинцев предупредили о высоком уровне пожарной опасности.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных, большинстве центральных областей и на севере синоптики обещают сухую и достаточно комфортную погоду – никаких дождей и 15-19 градусов. В Киеве тоже без осадков, переменная облачность и 17-19 тепла.

А вот на востоке, в Днепропетровской, Кировоградской и всех южных областях – сегодня дожди. При этом на юге будет теплее всего, 20-22 градуса.

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Кроме того, утром и в первой половине дня 11 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях туман, видимость 200-500 м. Также на востоке и в большинстве районов Сумской и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как мы уже писали, на днях в Ивано-Франковской области бушевала непогода. Из-за ливня затопило жилые дома, а ветер срывал крыши. В результате улицы города затопило, а поваленные деревья перекрыли дороги, повредили здания и автомобили.

В Украине таки наступила настоящая осень – прошли сильные дожди и похолодало. В октябре будут температурные качели, но под конец месяца нас ждет снег и морозные ночи. Народный синоптик рассказал, когда украинцам ждать первого снега и мороза.

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