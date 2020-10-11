Українська
$ 28,28
33,28
  1. Последние новости Украины

В некоторых областях погода подпортится: где в воскресенье пройдут дожди

11 октября, 07:09

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

После солнечной и сухой субботы, сегодня жителей некоторых областей ждет ухудшение погоды

Сегодня в Украине снова будет достаточно тепло, но в восточных и южных областях ожидаются дожди. Также украинцев предупредили о высоком уровне пожарной опасности.

Реклама

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных, большинстве центральных областей и на севере синоптики обещают сухую и достаточно комфортную погоду – никаких дождей и 15-19 градусов. В Киеве тоже без осадков, переменная облачность и 17-19 тепла.

А вот на востоке, в Днепропетровской, Кировоградской и всех южных областях – сегодня дожди. При этом на юге будет теплее всего, 20-22 градуса.

Реклама

Кроме того, утром и в первой половине дня 11 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях туман, видимость 200-500 м. Также на востоке и в большинстве районов Сумской и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В тренде
За взлом приложения "Дія" заплатят премию – Минцифры

Как мы уже писали, на днях в Ивано-Франковской области бушевала непогода. Из-за ливня затопило жилые дома, а ветер срывал крыши. В результате улицы города затопило, а поваленные деревья перекрыли дороги, повредили здания и автомобили.

В Украине таки наступила настоящая осень – прошли сильные дожди и похолодало. В октябре будут температурные качели, но под конец месяца нас ждет снег и морозные ночи. Народный синоптик рассказал, когда украинцам ждать первого снега и мороза.

Смотрите также видео торнадо у берегов поселка Утес под Алуштой:

Видео: Крым.Реалии
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода дождь синоптики прогноз погоды

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
В Украине могут ввести
В Украине могут ввести "карантин выходного дня": что это значитУкраина
Стала известна причина смерти военных в Житомирской области
Стала известна причина смерти военных в Житомирской областиДругие регионы
Сначала ремонт, а затем платные дороги. Интервью с главой
Сначала ремонт, а затем платные дороги. Интервью с главой "Укравтодора" Александром КубраковымУкраина
Боевики на Донбассе активизировались. Пять признаков подготовки к боевым действиям
Боевики на Донбассе активизировались. Пять признаков подготовки к боевым действиямДонбасс
В Украине зафиксировали максимальное количество смертей от COVID-19 за сутки
В Украине зафиксировали максимальное количество смертей от COVID-19 за суткиУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять