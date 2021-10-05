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В Николаеве на перекрестке сбили ребенка на электросамокате. Мальчик в больнице

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
5 октября, 14:22
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Мальчик попал под колеса, когда ехал по городу на одном электросамокате с мамой
В Николаеве сбили ребенка на самокате.
В Николаеве сбили ребенка на самокате. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаеве на перекрестке сбили ребенка. Мальчик вместе с мамой передвигались по городу на электросамокате.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

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ДТП произошло сегодня примерно в 8:30 на пересечении улиц Потемкинская и Московская. Автомобиль Honda Accord, которым управлял 25-летний водитель столкнулся с электросамокатом, на котором передвигались женщина с 11-летним сыном.

В результате ДТП несовершеннолетнего мальчика с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

Следователи квалифицировали событие по признакам части 1 статьи 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничением свободы.

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Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Вторая авария с электросамокатом за неделю

В Киеве водитель электросамоката сбил на скорости 9-летнего мальчика, который катался на детском самокате. Нарушитель скрылся с места происшествия, а у ребенка сломан нос.

Отец ребенка пытался установить связь с обидчиком, но последний игнорирует все попытки. Полиция дело не нарушала.

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Существует ли наказания для нарушителей на электросамокатах?

Электросамокаты сегодня фактически находятся вне закона. Не существует закона, который бы определял их статус.

"Это требует конкретного закона, который будет регулировать все нюансы – страхование, защита людей, попадающих под электросамокаты", – сказал "Сегодня" автоэксперт Виталий Новак.

В случае ДТП с участием электросамоката следует обязательно обращаться в полицию и настаивать, чтобы возбудили уголовное дело. Также следует хранить все чеки за медицинское лечение после ДТП – только при таких обстоятельствах расходы смогут компенсировать.

Читайте также:

  • В Верховной Раде прошел первое чтение законопроект, которым приравняют электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и другой электротранспорт к участникам дорожного движения.
  • В Украине уже существуют первый приговор, согласно которому электросамокат признан транспортным средством, а его водитель получил уголовный приговор.

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