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В Николаеве скоро появится вода — дата

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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7 мая, 18:59
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Власти уже наполняют резервуары
В Николаеве скоро снова появится вода
В Николаеве скоро снова появится вода / Фото: Коллаж: Сегодня

9 мая в Николаеве, который сидит без водоснабжения, появится техническая вода – об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич в своем Telegram-канале. По его словам, резервуары уже наполняются, вода проходит очистку. Но пить ее и готовить на ней пока нельзя.

"Вчера начали наполнять наши резервуары в разных районах города водой из реки Южный Буг. Предварительно ее серьезно очищаем. Также к городской системе уже подключили часть скважин", — написал он.

По словам мэра, завтра вечером вода начнет появляться в самых низких точках Ингульского района. А уже 9 мая начнут заполнять водой магистрали по всему городу.

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Сенкевич подчеркнул, что техническую воду нельзя пить или использовать для приготовления пищи.

Ситуация в Николаеве

Российские оккупанты обстреливают Николаев ракетами. В результате обстрелов повреждены газовые коммуникации, электроподстанция, объекты промышленности, частные дома

Уже почти месяц город находится на грани гуманитарной катастрофы. В городе поврежден водопровод, поэтому жители вынуждены искать различные выходы, чтобы добыть воды, особенно питьевой. Подвоз технической воды происходит для жителей постоянно, а вот питьевая – это огромная проблема. Некоторые жители даже выставляют во время дождя ведра, чтобы запастись водой.

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Генерал-лейтенант Сергей Наев – командующий Объединенных сил ВСУ. За личное мужество, профессиональную организацию обороны и эффективное командование действиями личного состава и частями, ведущими боевые действия в важнейших направлениях, удостоен звания Герой Украины.
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