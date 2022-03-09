В Николаеве снаряд попал в дом – момент удара попал на видео

В районе Ракетного Урочища города Николаева снаряд попал в жилой дом.
Видео момента попадания снаряда опубликовал спикер Оперативного штаба областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.
"Момент попадания снаряда в жилой дом. Будьте прокляты, российские мрази", – написал Братчук.
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