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В Николаеве запретили изучение русского языка в школах (документ)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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18 июня, 18:12
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Нововведения вступят в силу уже с 1 сентября
В школах Николаева больше не будут учить русский язык.
В школах Николаева больше не будут учить русский язык. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаеве с 1 сентября не будут проводить обучение на русском языке. Также отменят русский язык как учебный предмет.

Такое решение исполкома подписал мэр города Александр Сенкевич, сообщила замдиректора первой школы Николаевского лицея имени Олега Ольжича Маргарита Бондаренко в Facebook.

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В документе говорится о том, что такое решение было принято из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Согласно документу будет запрещено:

  • использование русского языка в коммунальных заведениях общего среднего образования Николаева,
  • функционирование 1-4 классов с обучением на русском языке,
  • изучения русского языка как предмета или факультатива для 1-11 классов.

Решение исполкома. Фото: Маргарита Бондаренко

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Российские пропагандисты уже сеют панику

Пропагандистка Маргарита Симоньян написала в своем Telegram о том, что в связи с решением не использовать русский язык в украинских школах, российским войскам теперь надо захватить Николаев.

"С 1-го сентября в школах Николаева запрещено изучать русский язык. Значит, надо брать Николаев до 1-го сентября", – написала Симоньян в своем Telegram.

Стоит отметить, что такой призыв россияне восприняли не с особым энтузиазмом. Они возмущены тем, что "спецоперация" затянулась, а Донецк обстреливают еще больше, чем до начала полномасштабного вторжения РФ.

Ранее мы писали, что в оккупированном Мариуполе россияне объявили о продлении учебного года до 1 сентября для того, чтобы не терять время и учить украинских детей по российской программе.

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Также сайт "Сегодня" сообщал, что омбудсмен предложил альтернативу изучению русского языка в украинских школах.

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