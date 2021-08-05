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В Николаевской области сделали идеальную дорогу на курорт в Очакове (фото)

5 августа 2021 13:39

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Для сохранения обновленного дорожного полотна перед Очаковом установлен комплекс автоматического габаритно-весового взвешивания в движении

Дорожники завершают ремонт 37 км трассы Т-15-13 Нечаянное-Очаков. Коллаж "Сегодня"

Дорожники завершают ремонт 37 км трассы Т-15-13 Нечаянное-Очаков. Коллаж "Сегодня"

В Николаевской области завершают ремонт 37 км трассы Т-15-13 Нечаянное-Очаков. Теперь путь к курортам и порту идет по идеально ровной дороге, сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

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"Трасса Т-15-13 Нечаянное-Очаков еще прошлым летом была в плачевном состоянии. Чтобы добраться до курортного городка Очаков и Черноморской косы, туристы и жители Очаковщины были вынуждены объезжать разбитый маршрут полевыми дорогами и обочинами", – говорят в областной администрации.

Разница существенная

В ходе ремонта восстановили все 37 км трассы, положив два слоя нового асфальтобетона. Работы выполнялись в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Новые асфальт и разметка

Сейчас на отдельных участках автодороги продолжаются финальные работы: укрепление обочин, устройство бортового камня и барьеров, установка автопавильонов и дорожных знаков, нанесение разметки.

По такой дороге приятно ехать

"Для сохранения обновленного дорожного полотна перед Очаковом установлен комплекс автоматического габаритно-весового взвешивания в движении. WIM-система позволяет фиксировать нарушения перевозчиками весовых норм и габаритных параметров, а также сохранить обновленную автодорогу от преждевременного разрушения", – сообщает ОГА.

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Напомним, в этом году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" обновляют не только центральные, но и местные дороги. По словам координатора программы, заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, из 6500 км дорог, которые построят и отремонтируют до конца текущего года, 2000 км – местные дороги.

Как сообщали новости "Сегодня", в Очакове реконструируют стадион "Артания". На возрождение спортивного сооружения потратят почти 20 млн грн.

Также в Николаевской области появились садики с солнечными коллекторами.

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