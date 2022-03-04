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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Николаевской области ВСУ разбили колону россиян с метками Z (видео)

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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4 марта, 07:38
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Продвижение врага застопорилось и на этом направлении
Враг несет потери
Враг несет потери / Фото: Коллаж: Сегодня

На утро пятницы российские оккупанты несут поражение практически на всех направлениях и уже исчерпали большую часть резервов как технически, так и военного состава.

ВСУ удалось в Вознесенске разбить колонну российских военных с меткой Z.

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Что обозначают метки на военной технике россиян

  • Западный военный округ – аббревиатура ЗВО, если на латинице, то получается ZVO. Первая буква Z – соответственно, техника Западного военного округа
  • Восточный военный округ – ВВО – на латинице VVO. Первая буква – V.

Также есть и другая трактовка значения букв. Z означает "За победу", а V — "Сила V правде" и "Задача будет выполнена".

Какие танки, транспортеры и бронемашины применяет в Украине агрессор

ВСУ просят украинцев помогать обнаруживать и идентифицировать колонны вражеской техники, которые движутся по территории Украины. Это помогает военным адекватно реагировать на угрозу. Но что именно за техника агрессора колесит по Украине все эти дни с начала вторжения? Как ее идентифицировать? Сайт "Сегодня" составил подборку основных видов танков, БМП, транспортеров и других видов техники, которую можно увидеть в разных регионах Украины:

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  • Танк Т-80БВМ
  • Танк Т-72В3
  • БТР-80
  • БТР-82А
  • Бронеавтомобиль "Урал-ВВ"
  • Бронеавтомобиль "Тайфун"
  • Бронеавтомобиль "Тигр"
  • БМП
  • Самоходная гаубица САУ 2С19
  • ТОС-1А "Солнцепек"
  • ЗРПК "Панцирь"
  • ЗРК "Бук"
  • Зенитная ракетная система С-300
  • Зенитная ракетная система С-400

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Вызвал огонь на себя. Военный пилот-ас, полковник Александр Оксанченко – Герой Украины (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию, чем спас десятки своих учеников – молодых летчиков.

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