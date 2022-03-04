В Николаевской области ВСУ разбили колону россиян с метками Z (видео)

На утро пятницы российские оккупанты несут поражение практически на всех направлениях и уже исчерпали большую часть резервов как технически, так и военного состава.
ВСУ удалось в Вознесенске разбить колонну российских военных с меткой Z.
Далее по теме
Что обозначают метки на военной технике россиян
- Западный военный округ – аббревиатура ЗВО, если на латинице, то получается ZVO. Первая буква Z – соответственно, техника Западного военного округа
- Восточный военный округ – ВВО – на латинице VVO. Первая буква – V.
Также есть и другая трактовка значения букв. Z означает "За победу", а V — "Сила V правде" и "Задача будет выполнена".
Какие танки, транспортеры и бронемашины применяет в Украине агрессор
ВСУ просят украинцев помогать обнаруживать и идентифицировать колонны вражеской техники, которые движутся по территории Украины. Это помогает военным адекватно реагировать на угрозу. Но что именно за техника агрессора колесит по Украине все эти дни с начала вторжения? Как ее идентифицировать? Сайт "Сегодня" составил подборку основных видов танков, БМП, транспортеров и других видов техники, которую можно увидеть в разных регионах Украины:
- Танк Т-80БВМ
- Танк Т-72В3
- БТР-80
- БТР-82А
- Бронеавтомобиль "Урал-ВВ"
- Бронеавтомобиль "Тайфун"
- Бронеавтомобиль "Тигр"
- БМП
- Самоходная гаубица САУ 2С19
- ТОС-1А "Солнцепек"
- ЗРПК "Панцирь"
- ЗРК "Бук"
- Зенитная ракетная система С-300
- Зенитная ракетная система С-400