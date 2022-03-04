В Николаевской области ВСУ разбили колону россиян с метками Z (видео)

Продвижение врага застопорилось и на этом направлении

Враг несет потери / Фото: Коллаж: Сегодня

На утро пятницы российские оккупанты несут поражение практически на всех направлениях и уже исчерпали большую часть резервов как технически, так и военного состава.

ВСУ удалось в Вознесенске разбить колонну российских военных с меткой Z.

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Что обозначают метки на военной технике россиян

Западный военный округ – аббревиатура ЗВО, если на латинице, то получается ZVO. Первая буква Z – соответственно, техника Западного военного округа

Восточный военный округ – ВВО – на латинице VVO. Первая буква – V.

Также есть и другая трактовка значения букв. Z означает "За победу", а V — "Сила V правде" и "Задача будет выполнена".

Какие танки, транспортеры и бронемашины применяет в Украине агрессор

ВСУ просят украинцев помогать обнаруживать и идентифицировать колонны вражеской техники, которые движутся по территории Украины. Это помогает военным адекватно реагировать на угрозу. Но что именно за техника агрессора колесит по Украине все эти дни с начала вторжения? Как ее идентифицировать? Сайт "Сегодня" составил подборку основных видов танков, БМП, транспортеров и других видов техники, которую можно увидеть в разных регионах Украины:

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