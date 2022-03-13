В обход Николаева напасть на Одессу: британская разведка раскрыла план РФ

Российские оккупанты также пытаются окружить силы ВСУ на востоке страны

Российские оккупанты планируют атаковать Одессу. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Российской Федерации пытаются окружить силы ООС на Донбассе путем продвижения с Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки в очередной краткой сводке по вторжению России в Украину на своей странице в Twitter.

"Россияне пытаются окружить силы ВСУ на востоке страны и замкнуть кольцо одновременным продвижением со стороны Харькова и Мариуполя", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что одновременно российские оккупанты намерены обойти Николаев, чтобы продвинуться в сторону Одессы.

В то же время британцы считают, что российские военные "дорого платят за каждое продвижение" по территории Украины, так как ВСУ оказывает им упорное сопротивление на всех направлениях.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что силы специальных операций Вооруженных Сил Украины в Чугуевском районе Харьковской области уничтожили колонну военной техники оккупанта.

Также мы информировали, что в результате сегодняшней ракетной атаки на Яворовский полигон (Львовская область) погибли девять человек, почти 60 получили ранения и травмы.