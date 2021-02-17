В областных центрах Украины будет администратор системы управления отходами

В областных центрах Украины появятся администраторы системы управления отходами. Так мусор на переработку будет направляться на новые специализированные предприятия.

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Об этом заявил замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Руслан Стрелец на форуме "Украина 30. Платежка".

По его словам, это будет гарантией распределения средств между тремя элементами – перевозкой, сортировкой и переработкой и захоронением.

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"Один из принципов, когда в больших городах, в областных центрах будет администратор системы управления отходами, который фактически будет гарантировать распределение средств между тремя элементами – перевозкой, сортировкой и переработкой, захоронением. Тогда, если мы с вами завтра едем в отпуск, например, на месяц, и все равно платим, то эти деньги уже остаются не в одной цепочке, а эти деньги идут равномерно к каждому, кто обеспечивает нам экологически безопасную санитарную очистку населенного пункта", - сказал Руслан Стрелец.

К слову, в мире считают, сколько дополнительного мусора образовалось от начала пандемии. Есть риск, что вскоре в морях масок будет больше, чем медуз, говорят экоактивисты.

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