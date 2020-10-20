Українська
$ 28,38
33,43
  1. Последние новости Украины

В Одессе изъяли 750 кг "боевого наркотика" "ИГИЛ"

20 октября, 12:02

Виталий Семченко Виталий Семченко

Таблетки спрятали в коробках с кукурузным крахмалом

В Одессе сотрудники Службы безопасности задержали рекордную партию препарата "каптагон", известного как "боевой наркотик ИГИЛ". Стоимость контрабанды на черном рынке оценивается в 30 млн долларов.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как выяснили правоохранители, переправку таблеток организовали двое жителей Одессы и Львова. Они заказали психотроп в одной из стран Средиземноморского бассейна. В начале сентября "каптагон" прибыл в морской порт "Южный" под видом восточных сладостей.

Отмечается, что для переправки наркотиков в страну Персидского залива преступники приобрели партию кукурузного крахмала, в котором и спрятали пакеты с веществом.

"После декларирования груза в таможенных органах сотрудники СБУ задержали фигурантов: одного при попытке вылета из Одессы, другого – по месту жительства", – сказано в сообщении.

Реклама

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 305 УК Украины – контрабанда наркотических средств, психотропных веществ.

В тренде
Заболела голова и потеряла сознание: второклассница умерла в школе от инсульта

Что такое "каптагон"?

Каптагон – это препарат из группы психостимуляторов, который применяют при лечении депрессии и различных психических расстройств. Однако его также часто используют боевики-джихадисты для повышения агрессии, выносливости и снижения чувствительности к боли.

Как сообщалось ранее, в Днепре полиция задержала супругов, которые через интернет-магазин продавали медицинские препараты и БАДы с содержанием психотропных веществ из РФ.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса СБУ наркотики ИГИЛ
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Бегали голые и курили прямо в вагоне": поезд Львов-Киев остановили из-за пьяных девушек (видео)Украина
Вернутся ли дети в школу в ноябре: в Раде дали ответ
Вернутся ли дети в школу в ноябре: в Раде дали ответУкраина
"Красная зона" расширилась: вступили в силу новые ограниченияУкраина
Арктический воздух несет нам заморозки: где будет холодней всего и когда потеплеет
Арктический воздух несет нам заморозки: где будет холодней всего и когда потеплеетУкраина
Под Львовом кандидата в депутаты горсовета избили во время агитации
Под Львовом кандидата в депутаты горсовета избили во время агитацииУкраина
В
В "Слуге народа" назвали два условия для увольнения АваковаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять