В Одессе изъяли 750 кг "боевого наркотика" "ИГИЛ"

Таблетки спрятали в коробках с кукурузным крахмалом

В Одессе сотрудники Службы безопасности задержали рекордную партию препарата "каптагон", известного как "боевой наркотик ИГИЛ". Стоимость контрабанды на черном рынке оценивается в 30 млн долларов.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как выяснили правоохранители, переправку таблеток организовали двое жителей Одессы и Львова. Они заказали психотроп в одной из стран Средиземноморского бассейна. В начале сентября "каптагон" прибыл в морской порт "Южный" под видом восточных сладостей.

Отмечается, что для переправки наркотиков в страну Персидского залива преступники приобрели партию кукурузного крахмала, в котором и спрятали пакеты с веществом.

"После декларирования груза в таможенных органах сотрудники СБУ задержали фигурантов: одного при попытке вылета из Одессы, другого – по месту жительства", – сказано в сообщении.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 305 УК Украины – контрабанда наркотических средств, психотропных веществ.

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Что такое "каптагон"?

Каптагон – это препарат из группы психостимуляторов, который применяют при лечении депрессии и различных психических расстройств. Однако его также часто используют боевики-джихадисты для повышения агрессии, выносливости и снижения чувствительности к боли.

Как сообщалось ранее, в Днепре полиция задержала супругов, которые через интернет-магазин продавали медицинские препараты и БАДы с содержанием психотропных веществ из РФ.

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