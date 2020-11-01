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В Одессе мужчина на угнанном авто пытался скрыться от полицейских и устроил ДТП

1 ноября, 18:13

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

На требования остановиться водитель не реагировал

В воскресенье, 1 ноября, в Одессе мужчина на угнанном авто пытался убежать от полицейских и столкнулся с маршрутным автобусом.

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Об этом сообщили в управлении патрульной полиции в Одесской области, передает "УНИАН".

Так, в полицию около 7:00 поступил вызов, что неизвестный, применив физическую силу, похитил автомобиль BMW.

Правоохранители сообщили, что на пересечении улиц Греческой и Ришельевской неизвестный сел в салон авто, под угрозой применения физической силы завладел автомобилем и выехал на нем по Ришельевской в направлении железнодорожного вокзала.

Инспекторы заметили угнанный автомобиль на пересечении улиц Ришельевской и Пантелеймоновской. Он двигался на большой скорости в направлении железнодорожного вокзала. На требования остановиться водитель не реагировал. На ул. Среднефонтанской напротив дома №30 иномарка столкнулась с пассажирским автобусом.

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По данным полиции, в результате ДТП пострадала пассажирка автобуса. Она была доставлена в больницу.

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BMW вел 35-летний мужчина. Он также получил травмы и доставлен в больницу. По словам очевидцев, иномарка столкнулась с пассажирским автобусом маршрута №25 (курсирует между Одессой и городом Черноморск Одесской области).

Ранее в Киеве в пятницу, 30 октября, произошла масштабная авария на Майдане Незалежности.

Напомним, в Ровенской области в ДТП погибла беременная женщина, которая ехала в роддом, еще три человека пострадали.

Ранее мы писали, что сотрудники патрульной полиции Киева изъяли автомобиль у женщины, которая, будучи в нетрезвом состоянии, устроила ДТП на бульваре Перова и уехала – в салоне находился ребенок.

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