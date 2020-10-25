В Одессе водитель под наркотиками снес ограждение и протаранил полицейскую машину

Сегодня около 7:00 в Приморском районе Одессы задержали водителя автомобиля Subaru Forester, который в состоянии наркотического опьянения совершил несколько ДТП.

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На пересечении Канатной и Итальянского бульвара злоумышленник снес металлическое ограждение, протаранил автомобиль патрульной полиции, дал газу и поехал дальше, сообщает журналист "Сегодня".

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"То ли новый "Форсаж" снимают, то ли кто-то с боем прорывается на избирательный участок!" — прокомментировал опубликованное видео депутат горсовета Богдан Гиганов.

Инспекторы, передав ориентировку на задержание Subaru, начали преследование.

После этого другой экипаж, который двигался с включенными спецсигналами на помощь коллегам, столкнулся с автомобилем Nissan на улице Водопроводной. В настоящее время двое полицейских и пассажиры Nissan находятся в больнице.

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До задержания водитель Subaru Forester совершил еще четыре ДТП, одно из которых с пострадавшим.

39-летний водитель управлял автомобилем, имея явные признаки наркотического опьянения. Какие-либо документы на транспортное средство у него отсутствовали, поэтому следственная группа устанавливает его причастность к угону автомобиля.

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Как сообщают очевидцы в социальных сетях, автомобиль Subaru передвигался со скоростью 150 км/ч. До задержания водитель влетел в забор Одесской юридической академии, развернулся на 4-й станции Большого Фонтана и врезался в дерево возле Военной академии. При последнем столкновении произошло возгорание авто.

Когда на злоумышленника надевали наручники, он назвал свое имя — Владимир Гула. Водитель был уверен, что он – бог, "не убиваем" и сейчас порвет наручники. В то же время он признал, что принимал амфетамин, который "наркотиком не является".

Как сообщил очевидец, мужчина якобы владеет баром в центре Одессы.

Ранее мы сообщали, что столичные патрульные задержали мужчину, который во время дорожного конфликта применил оружие.

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