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В Одессе насмерть сбили подростка на пешеходном переходе. Объявлен план "Перехват"

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
4 ноября, 20:58
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Виновник аварии скрылся с места происшествия на своем автомобиле, полиция уже нашла машину
В Одессе произошло смертельное ДТП.
В Одессе произошло смертельное ДТП. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе произошло смертельное ДТП на пешеходном переходе. Неизвестный сбил двух человек и скрылся. 15-летняя девочка погибла на месте.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Подробности

Следователи установили, что водитель легкового автомобиля Opel наехал на людей на пешеходном переходе. С места дорожно-транспортного происшествия водитель скрылся.

В результате наезда погибла 15-летняя девушка и травмирован 21-летний парень. Его доставили в больницу с переломом ноги.

План "Перехват"

Чтобы задержать злоумышленника, в городе была введена специальная полицейская операция. Впоследствии автомобиль обнаружили на улице Лунина. Но виновник ДТП скрылся – его все еще ищут.

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Автомобиль злоумышленник оставил. Фото: полиция

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции по расследованию ДТП, устанавливающая полные обстоятельства аварии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности, управляющих транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

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