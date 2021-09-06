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В Одессе обокрали нардепа из "Слуги народа" Гайду

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
6 сентября, 14:01
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Александра Гайду ограбили на Киевском рынке, который расположен в районе "Черемушки"
У "слуги народа" Александра Гайду украли кошелек. Фото: facebook.com/gaydu.alexander
У "слуги народа" Александра Гайду украли кошелек. Фото: facebook.com/gaydu.alexander

В Одессе на рынке обокрали депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александра Гайду.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Одесса INFO.

Как отмечается, неизвестный вытащил из кармана нардепа кошелек на Киевском рынке (одноименный район города).

В кошельке было 3,8 тысячи гривен, 100 долларов, банковская карта и три флешки. Общая сумма ущерба заявлена в размере 6490 грн.

Гайду сразу обратился в полицию. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "кража". Также полицейские проверяют камеры на рынке и на территории поблизости. Продолжаются следственные действия.

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Что известно об Александре Гайду

  • Кандидат наук по государственному управлению. После окончания университета работал исполнительным директором промышленного предприятия в Николаеве.
  • Также был руководителем морского специализированного порта "Ника-Тера" с 2011 по 2017 год.
  • Александр Гайду был избран в 2019 году народным депутатом Верховной Рады в округе №128 Николаевской области.
  • Политик является членом Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики. Также Гайду – глава подкомитета по вопросам инноваций и инфраструктуры в сфере агропромышленного комплекса.

Напомним, это не первый случай, когда обворовывают нардепов. Так, в январе 2019 года воры обчистили квартиру Виктора Кривенко, прошедшего в Раду от "Самопомощи"

А в январе 2016-го неизвестные ворвались в квартиру нардепа от "Самопомощи" Олега Лаврика. Их добычей стала тысяча гривен, лежавших на видном месте, однако документы и современную технику они не взяли.

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