В Одессе отказались отправить школьников на каникулы с 18 октября. Но дети будут дома две недели

В Одессе отказались начать каникулы в школах с 18 октября. Но детей с понедельника отправляют на дистанционное обучение.
Об этом сообщает "Думская".
Как детей отправили домой на две недели
Директор муниципального департамента образования и науки Елена Буйневич объяснила, что ведомство получило рекомендацию Министерства образования и науки перенести осенние каникулы на 18-24 октября вместо 25-31 октября.
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"Мы отказались от такой идеи. Ведь у людей есть планы, заказаны путевки. Поэтому решено было отправить всех на удаленку", – объясняет свое решение Буйневич.
Таким образом дети в Одессе будут дома с 18 по 31 октября.
Киев тоже отказался от "ранних" каникул
Во всех школах Киева дети пойдут на осенние каникулы по графику – с 25 октября. Причин для досрочного начала каникул нет.
В КГГА отметили, что сейчас в школах Киева на COVID-19 болеет чуть более 800 учеников, а это менее 0,3% от общего количества столичных школьников.
Обязательная вакцинация для педагогов
Если в Украине до ноября педагогине сделают прививку против COVID-19, то будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко напомнил, что педагоги включены в перечень профессий, которые должны обязательно вакцинироваться для полноценной работы.
Ранее мы писали:
- В школах Украины начали массово менять графики осенних каникул. Так, многие учебные заведения уходят на отдых на неделю раньше, чем планировалось.
- На Волыни в 16 учебных заведениях обнаружили вспышки коронавируса. Их зафиксировали на территории всех районов области.