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В Одессе отказались отправить школьников на каникулы с 18 октября. Но дети будут дома две недели

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
13 октября, 18:07
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Городские власти не хотят разрушать планы родителей относительно каникул их детей
Одесса отказалась отправить детей на каникулы раньше времени.
Одесса отказалась отправить детей на каникулы раньше времени. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе отказались начать каникулы в школах с 18 октября. Но детей с понедельника отправляют на дистанционное обучение.

Об этом сообщает "Думская".

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Как детей отправили домой на две недели

Директор муниципального департамента образования и науки Елена Буйневич объяснила, что ведомство получило рекомендацию Министерства образования и науки перенести осенние каникулы на 18-24 октября вместо 25-31 октября.

"Мы отказались от такой идеи. Ведь у людей есть планы, заказаны путевки. Поэтому решено было отправить всех на удаленку", – объясняет свое решение Буйневич.

Таким образом дети в Одессе будут дома с 18 по 31 октября.

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Киев тоже отказался от "ранних" каникул

Во всех школах Киева дети пойдут на осенние каникулы по графику – с 25 октября. Причин для досрочного начала каникул нет.

В КГГА отметили, что сейчас в школах Киева на COVID-19 болеет чуть более 800 учеников, а это менее 0,3% от общего количества столичных школьников.

Обязательная вакцинация для педагогов

Если в Украине до ноября педагогине сделают прививку против COVID-19, то будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы.

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко напомнил, что педагоги включены в перечень профессий, которые должны обязательно вакцинироваться для полноценной работы.

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