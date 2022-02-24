В Одессе подорвали воинские части и железнодорожные пути (видео)

Горит воинская часть Национальной гвардии в Одессе на улице Химическая. Огонь распространился на цеха, склады завода.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".
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Ситуация в Одессе
Как сообщили в ГСЧС, с 10:25 начали поступать сообщения о взрывах в городе:
- Малиновский р-н, ул. Промышленная, военная часть с возгоранием.
- район АРЗ СП (ЗАЛОЖЕНИЕ-2) — железнодорожные пути.
- Малиновский р-н, Вячеслава Кириллова, 13а, воинская часть.
Подразделения направлены, информация уточняется.
Где ведут обстрелы по Украине
В Луганской области на рубеже Красная Таловка – Меловое – Городище вошли колонны российских танков. Враг выставил в колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ.
Украинскую админграницу с оккупированным Крымом обстреляли из ракетных систем залпового огня. Огонь вели по позициям пограничников в районе Преображенки Херсонской области.
По официальному сообщению МВД Украины, погиб один пограничник. Информация о других жертвах устанавливается.
Кроме того, вошли колонны техники:
- В Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска "Сеньковка" и "Гремяч" и на других направлениях.
- Движение колонн наблюдается через пункт пропуска "Бударки" в Харьковской области.
- На направлении пункта пропуска "Меловое" в Луганской области.
Раньше мы писали:
- По пригороду Харькова нанесен удар неуправляемыми ракетами "Смерч".
- Путин начал войну против Украины. На мирные города падают ракеты, из Крыма и Белоруссии пошли танки, атаки на Донбассе. Онлайн (обновляется)