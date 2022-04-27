В Одессе простились с трехмесячной малышкой и ее мамой, погибшими от российского ракетного обстрела

В Одессе прошли похороны членов семьи, которые погибли из-за попадания в их дом российской ракеты. Видео опубликовал официальный Telegram-канал Одесского городского совета.
Похороны Валерии Глодан, ее 3-месячной дочери Киры и матери Людмилы прошли в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы. Проститься с погибшими пришло множество людей.
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Ракетный удар по Одессе
23 апреля Россия обстреляла ракетами Одессу. Две из них удалось сбить, другие же ударили по городу. Две ракеты поразили военный объект и две попали в жилые дома. Семья Глодан с трехмесячным ребенком попыталась спрятаться в ванной, но снаряд насквозь пробил дом, погибли Валерия, ее мать и трехмесячная дочь. Муж Валерии и отец маленькой Киры в этот момент не был в квартире, так как вышел за продуктами к праздничному столу на Пасху.
Всего в результате удара крылатыми ракетами погибло 8 жителей Одессы. Среди погибших также была молодая семья, ожидающая ребенка. Кроме того, в результате обстрела ранены 18 человек.
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