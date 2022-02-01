В Одессе разрушается дом пенсионерки, потому что рядом возводят 9-этажку (видео)

Родственники женщины просят соответствующие органы проверить, соблюдает ли застройщик нормы строительства

Дом взялся трещинами, в кранах — грязная вода, а под окнами — строительный котлован. Так живет пенсионерка на одесской Молдаванке. Вплотную к ее дому начали сводить высотку. Законно ли? Проверили корреспонденты "Сегодня".

Последствия строительства

Дом постоянно шатается, под обоями трещины, вода в раковинах стоит часами. Так живет 89-летняя Ольга Николаевна с тех пор, как рядом начали расти девятиэтажки.

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Из окна видно — котлован. Родные опасаются, что дом сползет. Но подойти к окнам снаружи — не пускает охрана стройплощадки. Соседи и местные силой открывают ворота, ведь застройщик ни на какие контакты с людьми не идет.

Близость огромной ямы под будущий паркинг к стенам жилого здания — шокирует. От дома до котлована не более чем полтора метра.

Руководитель строительных работ рекомендует не паниковать.

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"Нет смысла волноваться, все будет нормально", — говорит руководитель строительных работ Николай.

Законно ли строительство?

Родные бабушки просят городских чиновников, чтобы те создали комиссию, которая бы проверила, соблюдают ли на площадке требования строительных норм. А "Сегодня" будут следить за ситуацией.

Обжалование незаконного строительства

В случае, если имеются доказательства того, что застройка является незаконной, заинтересованное лицо имеет право обратиться с заявлением в Национальную полицию, а также обжаловать бездействие должностных лиц органов местного самоуправления и органов государственной власти в суде.

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