В Одессе сбит российский самолет

Возле Одессы ВСУ сбили российский военный самолет. Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"Одесса. Вражеский самолет над Черным морем – "минус". Спасибо ВСУ за отличную работу. Так и надо!" — сказал он.
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Потери авиации РФ за сутки
Ранее 6 марта в Харькове силы противовоздушной обороны уничтожили очередной боевой самолет военно-воздушных сил РФ – штурмовик Су-25.
Днем ранее украинские военные взяли в плен российского пилота, который был одним из "асов" Путина и за свои зверства в Сирии был удостоен аудиенции с президентом страны Башаром Асадом.
Также 5 марта в Одесской области украинские войска противовоздушной обороны сбили два вражеских истребителя, еще один самолет был сбит в Николаевской области. Там же были сбиты четыре боевых вертолета врага, причем три из них сбил один морпех.
В Киевской области 5 марта были сбиты 2 самолета российских оккупантов, 3 летчика взяты в плен, 1 – уничтожен. Также сбиты 5 вертолетов и 1 БПЛА.
Ситуация в Украине 6 марта
- Президент Владимир Зеленский заявил, что враг несет невиданные потери, а украинская армия удерживает все ключевые направления. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.
- Оккупанты готовят вторую волну широкомасштабного наступления, предупредил секретарь СНБО Алексей Данилов.
- Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава – бывшие наши военные, которые в 2014 году предали Украину и перешли на сторону РФ в Крыму.
- В колонне оккупантов под Харьковом заметили автомобили Росгвардии с большим количеством щитов, дубинок и защитной экипировки для разгона демонстраций.
- Украинские защитники разбили колонну оккупантов недалеко от Ирпеня Киевской области. Из всех российских военных в колонне выжил всего один, его с ранением доставили в военный госпиталь в Киеве.
- В Украине с начала российского вторжения в территориальную оборону вступили уже 100 тысяч человек. После завершения войны тероборона станет частью системы обороны Украины.