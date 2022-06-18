В Одессе собираются разрешить курортный сезон: заявление Монастырского

Несмотря на продолжение военных действий в Украине и постоянные сообщения о подрыве боеприпасов украинцы все равно идут на пляжи Одессы и лезут в море. Поэтому в Министерстве внутренних дел согласились подумать над тем, чтобы определить безопасные места для пляжного сезона хотя бы в Одесской области.
Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время общенационального телемарафона на канале "Украина 24".
Заявление
"Местные власти сейчас ищут совместно с ГСЧС участки, где можно будет безопасно купаться в море", – отметил глава МВД Монастырский.
В целом, по словам министра, посещение мест отдыха рядом с морем сейчас несет угрозу для обычных людей. В частности, на пляжах, а также в водоемах могут находиться разные взрывоопасные предметы. На днях, в курортном селе Грибовка мужчина пренебрег запретом отдыхать у моря и подорвался на мини.
По словам Монастырского, спасатели проведут проверку пляжей на наличие мин и позволят людям посещать полностью разминированные участки.
Опасность
18 июня утром стало известно, что возле одесских берегов наши воины уничтожили мину, которую несло на берег.
Обстановка
- Как передает телеграм-канал "Украина 24", в целом, по словам Монастырского, в Украине сейчас заминировано примерно 270 тысяч квадратных километров территорий, включая оккупированные.
- 28 апреля в Киевской области от российской мины погиб работник ремонтной бригады ДТЭК. Еще два инженера оказались в больнице.
- В Харьковской области 16 апреля во время разминирования территории погибли трое пиротехников, еще четверо получили тяжелые ранения.
- 31 мая на побережье Одесской области вынесло морскую якорную мину. К счастью, никто не пострадал, потому что в этот момент на берегу не было людей.