В Одессе сотрудницу аптеки зверски убил ревизор: подробности

В Одессе на улице Академика Королева ревизор убил 21-летнюю сотрудницу аптеки.
Об этом сообщили в Нацполиции.
Ночью он пришел в аптеку, постучал в дверь и показал удостоверение ревизора. Он заявил, что приехал для проверки. Фармацевт пустила его в помещение, показала все записи и открыла сейф с деньгами.
Злоумышленник предложил девушке поделить деньги, но она отказалась и стала кричать, за что тот ее убил.
Полиция уже задержала 35-летнего подозреваемого. К преступлению причастен работник учреждения, сейчас находится на стадии увольнения. Выяснилось, что часть потраченных денег он потратил на погашение кредитов. Остальные деньги были найдены в его авто.
Злоумышленнику инкриминируется умышленное убийство из корыстных побуждений. Тело погибшей девушки нашли в помещении аптеки с многочисленными ножевыми ранениями.
За совершенное преступление мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве полицейские в течение нескольких часов раскрыли убийство мужчины.
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