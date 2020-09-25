Українська
$ 28,25
32,89
  1. Последние новости Украины

В Одессе сотрудницу аптеки зверски убил ревизор: подробности

25 сентября, 01:23

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Тело погибшей девушки нашли в помещении аптеки с многочисленными ножевыми ранениями

В Одессе на улице Академика Королева ревизор убил 21-летнюю сотрудницу аптеки.

Реклама

Об этом сообщили в Нацполиции.

Ночью он пришел в аптеку, постучал в дверь и показал удостоверение ревизора. Он заявил, что приехал для проверки. Фармацевт пустила его в помещение, показала все записи и открыла сейф с деньгами.

Злоумышленник предложил девушке поделить деньги, но она отказалась и стала кричать, за что тот ее убил.

Полиция уже задержала 35-летнего подозреваемого. К преступлению причастен работник учреждения, сейчас находится на стадии увольнения. Выяснилось, что часть потраченных денег он потратил на погашение кредитов. Остальные деньги были найдены в его авто.

В тренде
Снова меняется погода: в Украину идут дожди и штормовой ветер
Реклама

Злоумышленнику инкриминируется умышленное убийство из корыстных побуждений. Тело погибшей девушки нашли в помещении аптеки с многочисленными ножевыми ранениями.

За совершенное преступление мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве полицейские в течение нескольких часов раскрыли убийство мужчины.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

одеса вбивство
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жестокое убийство в Одессе: в аптеке нашли труп девушки-фармацевта (фото, видео)
Жестокое убийство в Одессе: в аптеке нашли труп девушки-фармацевта (фото, видео)Одесса
В Днепре любовник-
В Днепре любовник-"альпинист" застрял на 11-м этаже (фото)Днепр
Наркотики в БАДах: в Днепре копы перекрыли канал контрабанды психотропов из России
Наркотики в БАДах: в Днепре копы перекрыли канал контрабанды психотропов из РоссииДнепр
В ближайшие дни Землю накроет мощная магнитная буря
В ближайшие дни Землю накроет мощная магнитная буряУкраина
На учениях при участии Зеленского не вылетела ракета Javelin
На учениях при участии Зеленского не вылетела ракета JavelinУкраина
В Луцке обвиняемый сбежал после вынесения приговора
В Луцке обвиняемый сбежал после вынесения приговораЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять