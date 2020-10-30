В Одессе суд отменил результаты выборов в популярном курортном поселке

В пятницу, 30 октября, поздно вечером Одесский окружной админсуд отменил решение территориальной избирательной комиссии об объявлении результатов выборов сельского головы в Каролино-Бугазской общине.

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Об этом председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская сообщает на своей странице в Facebook .

Она напомнила, что теризбирком, а не установив результаты выборов, созвал первое заседание органа местного самоуправления, на котором кандидаты приняли присягу. Однако суд обязал теризбирком признать выборы несостоявшимися и объявить повторные.

Напомним, Каролино-Бугаз – населенный пункт в Одесской области, который приобрел популярность среди туристов, особенно семей с детьми. Море здесь чистое, цены относительно невысоки.

Расположен курорт на небольшой возвышенности между Грибовкой и Затокой, между Черным морем и Днестровским лиманом, поэтому является уникальной курортной зоной. Поэтому здесь очень много пансионатов, баз и отелей с различным уровнем сервиса и комфорта.

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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