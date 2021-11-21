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В Одесской области запустили современный пригородный дизель-поезд – график и маршрут (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
21 ноября, 13:38
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Он будет курсировать между Одессой и Измаилом каждый день, время в пути составит около 5 часов
В Украине запустили современный дизель-поезд.
В Украине запустили современный дизель-поезд. / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" запустила "Дунайский экспресс" Измаил – Одесса. По маршруту будет курсировать современный дизель-поезд отечественного производства.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

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Новый маршрут открыли 20 ноября. Запуск современного дизель-поезда называют "стартом мощного развития системы пригородных перевозок европейского образца в Украине".

График

Поезд №7002/7001 Одесса – Измаил будет отправляться из Одессы каждый день в 19:50 и прибывать в Измаил в 00:32. Обратно поезд будет отправляться в 01:29 и прибывать в Одессу в 06:11.

Также экспресс будет делать остановки на станциях: Белгород-Днестровский, Кулевча, Сарата, Арциз, Главани, Дзинилор и Котлабух.

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Современный дизель-поезд будет курсировать каждый день. Фото: УЗ

О поезде

На маршруте Одесса – Измаил будет использоваться дизель-поезд производства Крюковского вагоностроительного завода ДПКР-3.

  • Максимальная скорость этого поезда – 140 км/ч.
  • В составе поезда 3 вагона – 170 мест.
  • Поезд располагает современными элементами интерьера и экстерьера и приспособлен для перевозки маломобильного населения.
  • Поезд будет курсировать ежедневно.
  • Стоимость билета составит 189 грн.

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