Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 ⚽ ЦСКА - Заря: онлайн 👑 Мисс Украина-2021
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Одессу прибыло уникальное судно из Бельгии (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
21 октября, 12:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Оно отправилось из Бельгии в Одессу 1 октября, по пути проводили научные исследования
В Украину прибыло судно из Бельгии.
В Украину прибыло судно из Бельгии. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессу прибыло научно-исследовательское судно Belgica. Его пришвартовали рядом с ледоколом James Clark Ross, который прибыл в Украину из Великобритании в начале месяца.

Об этом пишет Думская.

Реклама

Судно Belgica пришвартовалось у 19-го причала в 11:15.

Торжественная передача корабля состоялась 13 сентября на военно-морской базе в бельгийском городе Зебрюгге. Судно передали Украине в подарок.

Реклама

Из родных земель корабль вышел 1 октября и взял курс на Одессу. Во время перехода команда ученых, находившаяся на борту, провела ряд важных исследований.

Характеристики судна

Belgica построена в 1984 году. Основные характеристики:

  • длина судна – 51,12 м,
  • ширина – 10 м,
  • осадка 4,6 м,
  • водоизмещение 1200 тонн,
  • дальность плавания – 20 тысяч морских миль (37 тысяч км) при скорости 12 узлов (22 км/ч).
  • максимальная скорость – 13,5 узлов (25 км/ч).

На борту находятся пять лабораторий (рыболовства, гидрологическая, химическая, биохимическая и микробиологическая), экипаж – 15 человек, научный персонал состоит из 16 сотрудников.

Реклама

Еще одно судно для научных исследований

Утром 5 октября уже украинский ледокол James Clark Ross вошел в одесский порт. Его пришвартовали к 19-му причалу. В Одессе судно пробудет ненадолго. После техосмотра и оформления документов отправится в Антарктиду.

Полярники ждут, что ледокол отправится на научную станцию "Академик Вернадский", повезет украинских ученых и необходимые грузы, уже в конце этого года.

"Этот корабль – такой достаточно сильный научный институт, он принимает на борт ученых, оснащен всем необходимым оборудованием и может работать, исследуя океан, достаточно долго в автономном режиме", – рассказал директор НАНЦ Евгений Дикий.

Исследовательский ледокол Украина приобрела у Британии в августе. За судно заплатили символические 5 млн долларов, тогда как его реальная стоимость – на порядок выше.

Ранее мы писали:

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Дневник независимости 🇺🇦

21 октября 1991. Состоялся телефонный разговор между заместителем головы Верховной Рады Иваном Плющем и президентом России Борисом Ельциным

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

104 325

заболело за неделю в Украине

+5%

Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.21

Российский рубль (₽)

0.3694

Евро (€)

30.48

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять