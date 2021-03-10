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В Одессу зашли корабли НАТО, а авиация Альянса в Черном море провела учения (фото)

10 марта, 20:02

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В составе группы – минные тральщики из Турции, Испании и Румынии

НАТО продолжает оказывать поддержку Украине на Черном море, поэтому сегодня в Одесский морской порт вошла вторая противоминная группа кораблей стран-членов НАТО SNMCMG2, состоящая из четырех судов.

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Об этом сообщает местное интернет-издание "Думская".

Это первый заход натовских кораблей в Одессу в 2021 году. Флагман SNMCMG2 – турецкий учебный корабль, A577 TCG Sokullu Mehmet Paşa. Также в составе группы – турецкий M267 TCG Ayvalik (M267), испанский TSPS Tajo (M36) и румынский ROS Lt Lupu Dinescu (25). Командир отряда – капитан первого ранга Юсуф Карагюлле.

Пока корабли следовали в Одессу, авиация четырех стран НАТО тренировалась взаимодействию в боевых условиях над Черным морем.

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Два французских истребителя Rafale поднялись с авианосца "Шарль де Голль" в Средиземном море, дозаправились в воздухе от итальянского самолета-заправщика KC-76 и имитировали воздушную атаку на тральщики Второй противоминной группы.

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Три румынских истребителя F-16 прикрывали SNMCMG2 от атаки французов. А наблюдал за всем действом вылетевший из турецкой Коньи самолет дальнего радиолокационного обнаружения AWACS НАТО, сообщается в Twitter Североатлантического альянса.

Напомним, 27 февраля в Черном море начались военно-морские учения НАТО Poseidon21. В румынском порту Констанца состоялась церемония открытия учений. К ним привлекли более 700 военнослужащих, 13 кораблей и 9 самолетов.

Также напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил: Черноморский регион представляет стратегическую важность для всех членов и партнеров Альянса, поэтому НАТО увеличивает присутствие в Черном море.

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Одесса НАТО порт авиация корабли истребители f-16 тральщик
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