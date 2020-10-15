В Офисе генпрокурора объяснили, почему затянулась экстрадиция Бахматюка

Пока у прокуроров нет достаточных оснований для подачи бизнесмена в международный розыск

Офис генпрокурора не подавал запрос на экстрадицию предпринимателя Олега Бахматюка, поскольку пока антикоррупционные органы не предоставили необходимые для этого документы

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Об этом говорится в заявлении пресс-службы Офиса генпрокурора.

В настоящий момент Офис генпрокурора ожидает от Специализированной антикоррупционной прокуратуры информацию о законности решения об объявлении подозреваемого в розыск.

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Национальное антикоррупционное бюро подало ходатайство об объявлении Бахматюка в розыск еще 15 июня. Однако пока оно так и не одобренно Офисом генпрокурора.

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Ранее сообщалось, что НАБУ задержало семерых человек по подозрению в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году VAB Банку Олега Бахматюка. По данным СМИ, Бахматюк находится в Австрии.

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