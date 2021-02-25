Українська
$ 27,95
33,93
  1. Последние новости Украины

Кива заявил об обысках в офисе "ОПЗЖ". Что происходит на самом деле

25 февраля, 20:41

Виталий Семченко Виталий Семченко

"Сегодня" разобрались в ситуации

Сегодня вечером, 25 февраля, народный депутат Илья Кива заявил, что в офисе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" проводятся обыски.

Реклама

"Сегодня" разобрались, что происходит на самом деле.

Что произошло?

В эфире пропагандисткой программы "60 минут" нардеп утверждал, что сотрудники СБУ пришли в офис политсилы, обыскивают помещение и задерживают сотрудников.

"Сейчас я нахожусь в офисе "Оппозиционной платформы – За жизнь". Внизу сейчас работает Служба безопасности Украины, спецподразделение, которое арестовывает людей прямо в эти минуты. Об этом еще никто не знает. Внизу идет прием, идет работа спецназа СБУ. В таких условиях мы на сегодняшний день находимся. Арестовывают сотрудников офиса "Оппозиционной платформы – За жизнь", – сказал он.

Видео: Telegram

И что, это правда?

Нет. Источник "Сегодня" в правоохранительных органах сообщил, что обыски проводят не в здании партии, а в автобусе, который принадлежит охранной фирме "Шторм", связанной с нардепом Кивой.

В тренде
В Украине в пятницу будет настоящая весна: где потеплеет до +18
Реклама

По словам экс-главы штаба полка "Азов" Владислава Соболевского, "Шторм" – это частная охранная компания, которая создавалась как охранный отряд партии "ОПЗЖ". Фирмой управляли бывшие сотрудники Беркута и МВД.

В пресс-службе "ОПЗЖ" нам подтвердили, что в офис партии правоохранители не заходили и обыски не проводили.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале написал, что задержанные возле офиса действительно являются сотрудникам фирмы "Шторм". Правоохранители подозревают их в причастности к стрельбе в протестующих против незаконной застройки в центре Киева.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Народный синоптик рассказал, каким будет март и когда из Украины уйдут холода
Народный синоптик рассказал, каким будет март и когда из Украины уйдут холодаУкраина
В Украине снова изменили ПДД: детей в машинах будут перевозить по-новому
В Украине снова изменили ПДД: детей в машинах будут перевозить по-новомуАвто
Эксклюзивный прогноз погоды на весну: а весны-то почти не будет
Эксклюзивный прогноз погоды на весну: а весны-то почти не будетУкраина
Первый вакцинированный украинец о COVID-19: Сначала был скепсис, потом – страх
Первый вакцинированный украинец о COVID-19: Сначала был скепсис, потом – страхУкраина
Валюта выросла в цене: официальный курс доллара и евро
Валюта выросла в цене: официальный курс доллара и евроФинансы
Нашествие поддельных гривен: каких фальшивок больше всего и как отличить от оригинала
Нашествие поддельных гривен: каких фальшивок больше всего и как отличить от оригиналаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять