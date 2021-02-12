Українська
$ 27,84
33,81
  1. Последние новости Украины

В Офисе президента рассказали, как будут вакцинировать украинцев

12 февраля, 22:02

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о логистике вакцин от коронавируса.

Реклама

В эфире "Свобода слова Савика Шустера" он рассказал, что логистика будет зависеть от того, какой производитель вакцины.

"В зависимости от того, какая именно эта вакцина, она едет на разные склады. После этого будет развозка по регионам, если мы говорим именно о Pfizer, то отправляется в регион пятидневное количество вакцин. Ведь именно пять дней Pfizer может храниться в условиях не менее -80 градусов. После этого сформированные уже в данный момент 600 мобильных групп (в большинстве на базе семейных врачей), которые будут заниматься именно вакцинацией. С ними Минздав вместе с департаментами здравоохранения каждой области, а именно руководители этих департаментов и будут кураторами и главными в своем регионе по вакцинации", – рассказал Тимошенко.

По его словам, первыми будут вакцинировать врачей. В больницы будут приезжать мобильные группы с вакцинами.

"Они ездят 20 дней, ведь срок между первой и второй вакциной минимум 20 дней. Все рассчитано таким образом, чтобы они по области проходили первый этап за 20 дней, дальше та же группа, будет вакцинировать уже второй вакциной", – добавил он.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Снежный апокалипсис и лютые морозы в Украине: все подробности (фото, видео)
Снежный апокалипсис и лютые морозы в Украине: все подробности (фото, видео)Украина
Украину ждет последний снежный циклон. Синоптик рассказал, что будет потом
Украину ждет последний снежный циклон. Синоптик рассказал, что будет потомУкраина
Евро и доллар стремительно идут вверх: официальный курс
Евро и доллар стремительно идут вверх: официальный курсФинансы
ФОПов нельзя будет брать на работу – Кабмин направил в Раду законопроект
ФОПов нельзя будет брать на работу – Кабмин направил в Раду законопроектЭкономика
Европарламент призвал Украину запретить сайт
Европарламент призвал Украину запретить сайт "Миротворец"Евросоюз
В Украине похолодает почти до -30: где и когда будет холодней всего
В Украине похолодает почти до -30: где и когда будет холодней всегоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять