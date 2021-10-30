В округе умершего Полякова ЦИК назначила довыборы и российский МИД потребовал от ВСУ освободить 37 своих граждан – главные новости за ночь

Избирательный процесс в округе начнется 26 января 2022 года, а МИД России перепутал село на Донбассе с "фильтрационным лагерем"

Довыборы пройдут в №206 округе Черниговской области, а Москва перешла на новый уровень нагнетания истерии по ситуации в Украине. Коллаж "Сегодня".

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

"Скоро станет бессмертным": Савик Шустер уже сделал четыре прививки от коронавируса

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала, когда Савик Шустер станет бессмертным. Таким образом она решила поддержать журналиста, который заболел коронавирусом. Тимошенко констатировала, что сегодняшний эфир – "некомфортный", так как ведущий не смог прийти в телестудию. Он же в ответ сказал, что политикам без него плохо, ведь "он излучает тепло".

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Савик Шустер заразился коронавирусом. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский МИД потребовал от ВСУ освободить 37 своих граждан

В пятницу, 29 октября, Москва перешла на новый уровень нагнетания истерии по ситуации в Украине. Российский МИД нашел в "серой зоне" на Донбассе "фильтрационный лагерь", где якобы находятся их граждане, и выразил свой ужас по поводу происходящего в адрес ФРГ, Франции и ОБСЕ.

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В округе умершего Полякова ЦИК назначила довыборы

Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №206 на 27 марта 2022 года. Такое решение было принято сегодня на заседании. Сообщается, что избирательный процесс в округе начнется 26 января 2022 года, то есть за 60 дней до дня голосования.

"От вас зависит, умру ли я": Саакашвили назвал решающую для своей судьбы дату

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили связал свою судьбу с результатами второго тура местных выборов в республике. Об этом написал в очередном послании из тюрьмы, передает "Интерфакс-Украина". Политики обратился к своим сторонникам и сообщил, что от их голосов на выборах, которые пройдут в субботу, зависит его жизнь.