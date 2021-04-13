В ОП хотят разместить ракеты США в Украине

Это нужно не только для защиты Украины, считает глава ОП

Глава Офиса президента Андрей Ермак выступил за размещение на территории Украины американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его мнению, это нужно не только для защиты Украины, а и всего Запада.

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Об этом он заявил в интервью журналу Time.

"А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие – в Польше. Они должны быть здесь", – сказал Ермак.

Отметим, Patriot – американский зенитный ракетный комплекс, находящийся на вооружении армии США и армий стран-союзников.

Ранее мы сообщали, что G7 и ЕС потребовали от России прекратить провокации у границ Украины.

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Также напомним, США и НАТО уже выразили свою обеспокоенность в связи с действиями России и пригрозили Кремлю резкой реакцией в случае, если он решится пойти в новое наступление на Украину.

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