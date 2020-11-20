Українська
$ 28,26
33,44
  1. Последние новости Украины

В ОП не исключают полного локдауна после карантина выходного дня

20 ноября, 22:02

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В ОП рассказали, когда могут ввести полный локдаун

В Украине может не быть полного локдауна, если все будут придерживаться карантина выходного дня.

Реклама

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Карантин выходного дня — это шанс пройти без полного локдауна. Если все будут придерживаться карантина выходного дня", — сказал Тимошенко.

По его словам, мэры городов слышат, что необходимо работать вместе над проблемой коронавируса.

В тренде
В Винниках "нештатная ситуация с кислородом" в госпитале: пациентов с COVID-19 эвакуируют

Напомним, премьер Денис Шмыгаль провел совещание с Ассоциацией городов Украины и призвал городских голов соблюдать карантин выходного дня, ведь это единственная альтернатива локдауну.

Реклама

А мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что Кабмин намерен ввести полный локдаун на всей территории Украины.

К слову, 17 ноября Верховная Рада отказалась обратиться в Кабмин с просьбой отменить карантин выходного дня и пересмотреть свое решение об усилении противоэпидемических мероприятий.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Верховная Рада карантин свобода слова
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Будет ли локдаун после 15 тысяч больных в сутки: ТОП-5 мнений
Будет ли локдаун после 15 тысяч больных в сутки: ТОП-5 мненийУкраина
Убьют ли кассовые аппараты малый бизнес? Как будут меняться условия
Убьют ли кассовые аппараты малый бизнес? Как будут меняться условияЭкономика
Шмыгаль намекнул мэрам: не хотите карантин выходного дня – будет локдаун
Шмыгаль намекнул мэрам: не хотите карантин выходного дня – будет локдаунПолитика
Маскарад во время чумы: спасают ли маски от коронавируса?
Маскарад во время чумы: спасают ли маски от коронавируса?Украина
"Безмасочников" в транспорте будут штрафовать: Зеленский подписал законПолитика
Зеленский ответил на петицию
Зеленский ответил на петицию "евробляхеров" о растаможке автомобилейПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять