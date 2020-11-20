В ОП не исключают полного локдауна после карантина выходного дня

В Украине может не быть полного локдауна, если все будут придерживаться карантина выходного дня.
Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Карантин выходного дня — это шанс пройти без полного локдауна. Если все будут придерживаться карантина выходного дня", — сказал Тимошенко.
По его словам, мэры городов слышат, что необходимо работать вместе над проблемой коронавируса.
Напомним, премьер Денис Шмыгаль провел совещание с Ассоциацией городов Украины и призвал городских голов соблюдать карантин выходного дня, ведь это единственная альтернатива локдауну.
А мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что Кабмин намерен ввести полный локдаун на всей территории Украины.
К слову, 17 ноября Верховная Рада отказалась обратиться в Кабмин с просьбой отменить карантин выходного дня и пересмотреть свое решение об усилении противоэпидемических мероприятий.
Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине
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