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В ОПУ назвали погромы на Банковой актом вандализма, а не акцией протеста

21 марта, 13:06

Игорь Серов , Виктория Барановская

На ремонт здания нужно около 2 миллионов гривен

В ОПУ считают, что акция протеста "Не слышишь? Увидишь!" в поддержку Сергея Стерненка превратилась в настоящий акт вандализма.

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Об этом "Сегодня" рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

"Мы видим в данный момент пример не протестной акции, а видим пример конкретного вандализма. То есть, вчера мы имели большую акцию, которая должна была сказать, донести до государства, что-то вроде того, что необходимо делать с судебной системой на примере активиста Стерненко. Но все это превратилось в очень мощную и разрушительную акцию, которая разрушила практически памятку архитектуры", – сказал советник руководителя Офиса Президента.

Он считает это политической провокацией оппонентов. Однако он не видит в ней смысла и не понимает, какая из этого польза.

"90% людей, которые вчера были на акции безусловно пришли на мирные протесты. Они хотели выразить свою позицию. Но 10% это было подготовлено", – считает Подоляк.

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Он напомнил, что позиция власти довольно прозрачна – если народ хочет выйти на акцию протеста и выразить свое недовольство, то ему никто не будет мешать. Для правоохранителей было неожиданностью, что в какой-то момент на Банковой начались погромы.

По его словам, для ремонта здания и прилегающей территории нужно около 2 млн. грн. А по времени это займет около одной-двух недель.

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"Основная цель правоохранительных органов была не допустить провокации. Я считаю, что эта цель на вчерашний день достигнута", – сказал начальник УГО Сергей Рудь.

Он вспомнил день инаугурации президента Владимира Зеленского. Когда тот вошел в ворота ОПУ и заявил, что их больше не будут закрывать. С этого дня к зданию свободный проход – каждый желающий может пройти на территорию и высказать свое мнение.

"Вчера когда это начиналось я непосредственно был здесь, с работниками полиции. Чтобы не допустили этого, чтобы оно не продолжалось. Была возможность не только файерами сжечь флаги. Я считаю, что это осквернение символики государства", – заявил Рудь.

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По его словам, на акции протеста под стенами ОПУ официально задержали одного человека.

Напомним, ранее один из протестующих объяснил, почему сторонники Стерненка не прорвались внутрь Офиса президента .

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Киев протесты вандализм стерненко Офис президента
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