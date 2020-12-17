В ожидании локдауна: как украинцы готовятся к ужесточению карантина (видео)

К ограничениям быстрее всех адаптировались рестораторы

Украина готовится к локдауну. Торговые центры, заведения питания и спортивные клубы – будут закрыты с 8 по 24 января 2021 года.

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Журналисты "Сегодня" выясняли, как представители бизнеса и простые украинцы готовятся к новой волне ограничений.

К ограничениям быстрее всех адаптировались рестораторы. Говорят план работы, говорят спасает опыт еще с прошлого карантина.

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"Будем делать доставку, будем как-то стараться, чтобы хоть часть людей задействовать в этих процессах", – рассказывает ресторатор Дмитрий Борисов.

Украинцы не растерялись: кто-то – уже позаботился о прическе, а кто-то составляет список покупок, которые нужно сделать до начала карантина.

Видео: Сегодня

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Напомним, во Всемирной организации здравоохранения считают, что полный локдаун является не лучшим способом борьбы с распространением коронавируса. Лучше применять более мягкие ограничения.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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