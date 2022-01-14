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В ожидании локдауна. В Украине обновили карантинные зоны – список

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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14 января, 09:14
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Количество оранжевых зон сократилось, одна область перешла в желтую зону
Большинство областей находятся в желтой зоне.
Большинство областей находятся в желтой зоне. / Фото: Коллаж: Сегодня

К концу января в Украине прогнозируют новую вспышку коронавируса. Однако, по состоянию на 14 января, желтых зон карантина стало больше.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Из оранжевой зоны вышла Херсонская область. Там улучшился показатель динамики уровня госпитализаций.

Карантинные зоны 14 января

Оранжевые

  • Ивано-Франковская,
  • Сумская.

Желтые

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  • г. Киев,
  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Закарпатская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Черниговская область.

Новые правила для кафе и ресторанов

В Украине обновили правила безопасного пребывания в общепитах. Раньше было достаточно, если у работников и посетителей существуют сертификаты о вакцинации, отрицательном результате теста или подтверждение выздоровления от COVID-19. Теперь прибавилось еще несколько пунктов.

Правила для посетителей:

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  • обработка рук антисептиком перед входом в заведение;
  • показывать COVID-документы работникам заведения;
  • передвижение по заведению в средствах индивидуальной защиты;
  • соблюдение физической дистанции.

Правила для работников:

  • использование средств индивидуальной защиты;
  • тщательное мытье рук с мылом или обработка антисептиком после каждого снятия и надевания новых средств индивидуальной защиты;
  • регулярное мытье рук. Не реже раза в три часа;
  • не касаться лица руками;
  • воздержание от контакта с людьми, имеющими симптомы респираторных заболеваний;
  • самоизоляция, если существуют симптомы респираторных заболеваний;
  • проверка COVID-документов у посетителей.

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