В ожидании локдауна. В Украине снова увеличилась оранжевая зона

В Украине снова обновили карантинные зоны. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 20 января в Украине вновь увеличилась оранжевая карантинная зона – туда попали Житомирская и Тернопольская области. Сейчас в эпидопасности всего находится 7 регионов.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Сейчас в оранжевой зоне находятся следующие области:

Все остальные регионы находятся в желтой карантинной зоне.

Карантинные зоны в Украине по состоянию на 20 января

За прошедшие сутки, 19 января, в Украине зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 5 664 больше, чем за 18 января.

Также за минувшие сутки:

госпитализирован – 2 151 человек;

летальных исходов – 131;

выздоровело – 4 446 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 799 382 человека;

выздоровело – 3 571 782 человека;

летальных исходов – 98 843.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1409;

Винницкая область – 965;

Волынская область – 293;

Днепропетровская область – 455;

Донецкая область – 556;

Житомирская область – 820;

Закарпатская область – 482;

Запорожская область – 230;

Ивано-Франковская область – 2777;

Киевская область – 534;

Кировоградская область – 96;

Луганская область – 237;

Львовская область – 1440;

Николаевская область – 216;

Одесская область – 944;

Полтавская область – 679;

Ровенская область – 669;

Сумская область – 1137;

Тернопольская область – 1145;

Харьковская область – 931;

Херсонская область – 191;

Хмельницкая область – 768;

Черкасская область – 405;

Черновицкая область – 694;

Черниговская область – 406.

Грозит ли Украине новая эпидемия

В Украине с каждым днем фиксируют все больше случаев заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". В Минздраве ожидают новый локдаун уже в феврале. Новости "Сегодня" выясняли, грозит ли нашей стране новая эпидемия.

"Если брать во внимание конкретно Украину, то распространение "Омикрона" в одной стране не является пандемией. Пандемия и так продолжается, и оснований говорить о новой пока нет", – сообщил нам авторитетный инфекционист, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

По его словам, штамм "Омикрон" стал причиной значительного роста заболеваемости COVID-19.

Инфекционист привел пример стран ЕС, Британии, Канады и США. По его словам, проводимый там анализ о количестве случаев, в том числе и тяжелых, обусловленных "Омикроном", свидетельствует, что вакцинация работает.

"Эффективность предупреждения госпитализаций – под 90%. Рост госпитализаций и смертей от COVID-19, связанных с "Омикроном", идет за счет невакцинированных или не полностью вакцинированных", – утверждает Лапий.

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