Українська
$ 27,82
34,08
  1. Последние новости Украины

В ПЦУ разъяснили, как храмы планируют работать на Рождество в связи с COVID-19

20 декабря, 21:36

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Епифаний заявил о разумном соблюдении карантинных правил

Украинские храмы на Рождество не будут закрываться, но Православная церковь Украины (ПЦУ) намерена придерживаться карантинных правил, которые будут введены правительством.

Реклама

Об этом рассказал предстоятель ПЦУ, митрополит Епифаний в интервью "Радио Свобода".

"Храмы не будут закрываться, но и церкви также не должны злоупотреблять, должны придерживаться тех карантинных ограничений, введенных украинским правительством, подходить к этому разумно, взвешенно и ответственно", - отметил глава ПЦУ.

Он уточнил, что Рождество в храмах не будет жестких ограничений, а как дальше, пока непонятно.

"Часть времени будет проведено без жестких ограничений. Это Рождество Христово. А дальше будет видно. Если все же это (локдаун. – Ред.) будет введено, то я считаю, что нужно соблюдать разумно", – сказал Епифаний.

Реклама

По его словам, власть прислушивается ко мнению членов Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций относительно ограничений, необходимых в условиях эпидемии COVID-19.

В тренде
Погода покажет характер: синоптик дала прогноз на следующую неделю

Напомним, 9 декабря Кабмин озвучил даты нового локдауна – карантин будет действовать с 8 по 24 января 2021 года.

Сайт "Сегодня" также писал, как локдаун повлияет на продолжительность каникул, сколько будут отдыхать школьники и каким образом организуют обучение в случае введения новых ограничений.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Рождество коронавирус Епифаний ПЦУ локдаун
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Битва петиций: вместе с локдауном хотят ввести военное положение и пускать на улицу раз в неделю
Битва петиций: вместе с локдауном хотят ввести военное положение и пускать на улицу раз в неделюУкраина
Погода покажет характер: синоптик дала прогноз на следующую неделю
Погода покажет характер: синоптик дала прогноз на следующую неделюУкраина
На главной елке Украины во время торжественного открытия загорелась декорация
На главной елке Украины во время торжественного открытия загорелась декорацияДругие новости
В Государственной налоговой службе объяснили причину дефицита пенсионного фонда
В Государственной налоговой службе объяснили причину дефицита пенсионного фондаУкраина
Пальцем в небо. Что обещали астрологи Украине и миру в 2020 году
Пальцем в небо. Что обещали астрологи Украине и миру в 2020 годуУкраина
В Славянске жестоко убили семью из трех человек (фото)
В Славянске жестоко убили семью из трех человек (фото)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять