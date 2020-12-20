В ПЦУ разъяснили, как храмы планируют работать на Рождество в связи с COVID-19

Украинские храмы на Рождество не будут закрываться, но Православная церковь Украины (ПЦУ) намерена придерживаться карантинных правил, которые будут введены правительством.

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Об этом рассказал предстоятель ПЦУ, митрополит Епифаний в интервью "Радио Свобода".

"Храмы не будут закрываться, но и церкви также не должны злоупотреблять, должны придерживаться тех карантинных ограничений, введенных украинским правительством, подходить к этому разумно, взвешенно и ответственно", - отметил глава ПЦУ.

Он уточнил, что Рождество в храмах не будет жестких ограничений, а как дальше, пока непонятно.

"Часть времени будет проведено без жестких ограничений. Это Рождество Христово. А дальше будет видно. Если все же это (локдаун. – Ред.) будет введено, то я считаю, что нужно соблюдать разумно", – сказал Епифаний.

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По его словам, власть прислушивается ко мнению членов Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций относительно ограничений, необходимых в условиях эпидемии COVID-19.

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Напомним, 9 декабря Кабмин озвучил даты нового локдауна – карантин будет действовать с 8 по 24 января 2021 года.

Сайт "Сегодня" также писал, как локдаун повлияет на продолжительность каникул, сколько будут отдыхать школьники и каким образом организуют обучение в случае введения новых ограничений.

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