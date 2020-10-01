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В первый день октября в Украине ожидаются проливные дожди с грозами

1 октября, 07:28

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Прохладнее всего будет на западе страны

В Украине сегодня, 1 октября, во всех областях пройдут дожди.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, на западе страны будет холоднее всего. Там температура воздуха установится в основном на уровне 14-16 градусов с отметкой плюс. Ветер юго-восточный, местами порывы до 12 м/с. Ожидаются дожди с грозами.

Достаточно прохладно сегодня будет и в центре Украины. Столбики термометров покажут 16-18 градусов выше ноля.

Теплее всего будет в северных и южных областях Украины. Синоптики прогнозируют 17-20 градусов с отметкой плюс. А в Луганске и Херсоне воздух прогреется до 21 градуса тепла.

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Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске прошел сильный ливень. На перекрестках и под мостами образовались озера, а спасатели были вынуждены вылавливать плавающие автомобили.

Также напомним, в Одессе мощный ливень затопил улицы и ломал деревья. Возле Центрального автовокзала десять минут дождя превратили улицу Балковскую в озеро: ливневка не справилась с объемом воды, машины с трудом преодолевали водную преграду, а некоторые выбирались "на сушу" без номеров.

А в Крыму заметили огромный смерч:

Видео: Крым.Реалии

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