В первый день осени часть Украины накроет непогода: где будет опасно

На часть областей Украины сегодня, 1 сентября, обрушатся дожди и грозы. В связи с этим спасатели объявили в стране штормовое предупреждение.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, в западных регионах будет царить непогода. Так, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях ожидаются грозы, местами град и шквалы до 15-20 м/с (I уровень опасности – желтый).

Кроме того, в южных, восточных, центральных областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее мы сообщали, что на Волыни из-за мощных ливней, которые обрушились на Украину 25 августа, затопило три города.

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Также напомним, в Виннице прошел мощный ливень с градом и сильным ветром, в результате которого многие улицы превратились в реки. Кроме того, в городе на проезжую часть повалило несколько деревьев.

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Кроме того, на Запорожье обрушился мощный ливень, скорость ветра местами достигала 21 км/ч. Улицы и автодороги затопило, автомобили передвигались по городу вплавь. По словам очевидцев, в некоторых местах из-за сильного ливня отключились светофоры.

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