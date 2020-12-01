В первый день зимы в Украине выпадет снег: прогноз на 1 декабря (карта)

Теплее всего будет на юге страны

В Украине сегодня, 1 декабря, будет облачно с прояснениями, а в некоторых регионах выпадет снег.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, осадки ожидаются в таких областях:

Винницкая;

Черниговская;

Сумская;

Полтавская;

Черкасская;

Николаевская;

Одесская;

Херсонская.

На востоке страны температура воздуха составит 0-3 градусов тепла, а на севере столбики термометров покажут от минус одного до двух градусов выше нуля.

В западных областях температура воздуха установится на уровне 0-2 градуса с отметкой плюс. Только в Виннице и Житомире ожидается минус один градус.

А на юге страны температура воздуха будет в пределах от 2 до 6 градусов тепла.

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Ранее мы сообщали, что в Карпатах резко ударил мороз, а горы замело снегом. Температура воздуха опустилась до минус десяти градусов. В горах облачно, а видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный, 1-2 м/с.

Также напомним, в Одесской области выпал первый снег. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, ситуация на дорогах стабильная, трудностей с движением общественного транспорта нет.

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