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В первый день зимы в Украине выпадет снег: прогноз на 1 декабря (карта)

1 декабря, 07:48

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Теплее всего будет на юге страны

В Украине сегодня, 1 декабря, будет облачно с прояснениями, а в некоторых регионах выпадет снег.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, осадки ожидаются в таких областях:

  • Винницкая;
  • Черниговская;
  • Сумская;
  • Полтавская;
  • Черкасская;
  • Николаевская;
  • Одесская;
  • Херсонская.

На востоке страны температура воздуха составит 0-3 градусов тепла, а на севере столбики термометров покажут от минус одного до двух градусов выше нуля.

В западных областях температура воздуха установится на уровне 0-2 градуса с отметкой плюс. Только в Виннице и Житомире ожидается минус один градус.

А на юге страны температура воздуха будет в пределах от 2 до 6 градусов тепла.

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Ранее мы сообщали, что в Карпатах резко ударил мороз, а горы замело снегом. Температура воздуха опустилась до минус десяти градусов. В горах облачно, а видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный, 1-2 м/с.

Также напомним, в Одесской области выпал первый снег. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, ситуация на дорогах стабильная, трудностей с движением общественного транспорта нет.

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