В поездах "Укрзализныци" появились кофейные автоматы

В поездах"Укрзализныци" появились кофейные машины с ассортиментом напитков. Пассажиры могут приобрести кофе, капучино, горячий шоколад или чай.
Об этом сообщает "Сегодня".
Подробности
В поездах "Укрзализныци" заметили кофейные аппараты с разными напитками. Пассажир может насладиться, в частности, кофе, капучино, горячим шоколадом или чаем. Для этого необходимо внести в автомат деньги, выбрать необходимый напиток и подождать, пока он приготовится. Цена за порцию кофе, капучино или шоколада — 20 гривен. Стоимость чая — 10 гривен.
Далее по теме
Один из автоматов был замечен в поезде №38, сообщением "Киев — Запорожье".
Бесплатная услуга стала платной
"Укрзализныця" ввела плату за печать электронных билетов. Теперь эта услуга стоит 12 грн.
Стоимость формируется на основе двух показателей:
10 грн стоит сама распечатка;
2 грн – НДС.
Обменять электронный билет на бумажный можно в любой кассе на любом вокзале Украины, заплатив соответствующую сумму.
Читайте также
- Раньше мы рассказывали о ситуации, когда украинка не смогла положить свой багаж в ящик, так как сотрудники "Укрзализницы" использовали его для собственных нужд.
- Мы также информировали, как вернуть ж/д билеты и получить назад свои деньги.