Українська
$ 27,61
33,48
  1. Последние новости Украины

В поезде "Рахов – Одесса" образовалась река из вонючей жидкости: что произошло (видео)

17 мая, 12:00

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В поезде, который направлялся в Одессу, произошло ЧП – в результате по вагону текла вода

Вода вытекает в вагон поезда

Вода вытекает в вагон поезда

В вагоне поезда "Укрзализныци" во время движения образовалась целая река. Жидкость неприятного запаха разлилась по всему вагону.

Реклама

Об этом сообщает "Одесса Info".

Отмечается, что инцидент случился в плацкарте поезда "Рахов – Одесса". Из-за резкого торможения состава в вагоне прорвало гнилую 30-летнюю трубу, и по полу разлилась вонючая жидкость.

Видео: Одесса Info

Убирали последствия форс-мажора с помощью веника.

В тренде
Коронавирус "дал заднюю"? В Украине все меньше новых случаев за сутки (статистика)
Медик скорой помощи в защитном костюме
В тренде
Везде грозы и до +29 градусов: чего ожидать от погоды в Украине 17 мая (карта)
REUTERS/Gleb Garanich В Украине ожидается плохая погода
В тренде
Карантин в Украине: в оранжевую зону попала одна область
Видео: Одесса Info

Напомним, ранее мы рассказывали, как поезд Киев – Николаев "порадовал" пассажиров дождем с потолка.

Реклама

Кроме того, недавно в Днепропетровской области сошел с рельс поезд "Интерсити", который ехал по маршруту Киев – Запорожье.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Популярные статьи

Гривня укрепляется: почем может быть доллар в мае
Гривня укрепляется: почем может быть доллар в маеЭкономика
Похолодание и грозовые дожди: синоптик огорчила прогнозом погоды на понедельник
Похолодание и грозовые дожди: синоптик огорчила прогнозом погоды на понедельникУкраина
Смертельное ДТП в Польше: умерла украинка, которая больше двух месяцев боролась за жизнь
Смертельное ДТП в Польше: умерла украинка, которая больше двух месяцев боролась за жизньУкраина
Жара и дожди. Синоптики рассказали, какой будет сегодня погода в Украине
Жара и дожди. Синоптики рассказали, какой будет сегодня погода в УкраинеУкраина
В Украину скоро придет жара – прогноз погоды на ближайшие дни (карта)
В Украину скоро придет жара – прогноз погоды на ближайшие дни (карта)Украина
Что такое АСВП – банки начали снимать деньги с карт за долги по ЖКХ и штрафы без подтверждения
Что такое АСВП – банки начали снимать деньги с карт за долги по ЖКХ и штрафы без подтвержденияЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять