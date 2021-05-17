В поезде "Рахов – Одесса" образовалась река из вонючей жидкости: что произошло (видео)

В поезде, который направлялся в Одессу, произошло ЧП – в результате по вагону текла вода

Вода вытекает в вагон поезда

В вагоне поезда "Укрзализныци" во время движения образовалась целая река. Жидкость неприятного запаха разлилась по всему вагону.

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Об этом сообщает "Одесса Info".

Отмечается, что инцидент случился в плацкарте поезда "Рахов – Одесса". Из-за резкого торможения состава в вагоне прорвало гнилую 30-летнюю трубу, и по полу разлилась вонючая жидкость.

Видео: Одесса Info

Убирали последствия форс-мажора с помощью веника.

Видео: Одесса Info

Напомним, ранее мы рассказывали, как поезд Киев – Николаев "порадовал" пассажиров дождем с потолка.

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Кроме того, недавно в Днепропетровской области сошел с рельс поезд "Интерсити", который ехал по маршруту Киев – Запорожье.