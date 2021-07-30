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Пришли за Чаусом: НАБУ блокирует СБУ в поисках своего "клиента"

30 июля 2021 20:14

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук

Появилась информация, что экс-судью вместо суда для избрания меры пресечения доставили в СБУ. Детективы НАБУ подъехали за ним с "Альфой"

Из-за пропавшего бывшего судьи Николая Чауса происходит силовое противостояние у здания Службы Безопасности Украины в центре Киева. К зданию СБУ прибыли несколько машин детективов Национального Антикоррупционного Бюро, которое и ведет дело беглого судьи-коррупционера.

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О стягивание сил НАБУ к зданию Службы Безопасности сообщило агентство Цензор.НЕТ.

Согласно появившемуся сообщению, детективы НАБУ обнаружили машину, на которой судья Чаус был вывезен сотрудниками СБУ после ареста. Машина въехала на территорию комплекса зданий СБУ в центре Киева и спецназ СБУ заблокировал возможность агентам НАБУ въехать след за ней.

"В центре Киева два спецподразделения выясняют отношения, а преступник вместо суда скрывается в главном офисе украинской спецслужбы!", – написало издание.

Как НАБУ заблокировало выезд из здания СБУ / Фото Фейсбук, Станислав Речинский
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Как НАБУ заблокировало выезд из здания СБУ / Фото Фейсбук, Станислав Речинский

По данным источников Цензор.НЕТ операцию по захвату Чауса осуществляется под командованием спецподразделения Альфа. Проблема в том, что после ареста обвиняемого Чауса должны были доставить в суд для вынесения ему меры пресечения.

Напомним, что сегодня похищенный в Молдове в начале апреля судья Николай Чаус неожиданно нашелся в Винницкой области. Через пару часов в Facebook Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что по состоянию на 15:30 судья был задержан полицией, но на связь с НАБУ правоохранители не выходили.

3 апреля в центре молдавской столицы произошло похищение судьи Николая Чауса, который бежал из Украины и объявлен в международный розыск. В свою очередь в СБУ по факту похищения Чауса открыли дело.

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